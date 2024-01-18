الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجدى زين الدين: تفعيل الدور الرقابى للحكومة على أسعار السلع أمر حتمى

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن البرلمان المصري يمثل الشعب بكل فئاته ويعبر عن أزماته، والدليل على ذلك استدعاء الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إلى البرلمان من أجل طرح عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالأسعار، ولهذا يقوم البرلمان المصري بدور رقابي هام.

دور البرلمان

وأكد الدكتور وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن النواب استفسروا عن الوسائل والأدوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لجشع التجار وارتفاع أسعار السلع وفوضى الأسواق، لافتًا إلى أن النواب يحتكون بطبقات الشعب وعلى دراية تامة بما يحدث في الشارع المصري.

تفعيل الرقابة 

وأشار إلى أنه هناك قصورا في العملية الرقابية على الأسعار، ولهذا طالب الحكومة بممارسة دورها الرقابي الحاسم في ضبط الأسعار وتجنب التراخي في قوت الناس، وذلك باستخدام الأجهزة الرقابية المتعددة في الوزارات وخاصة في وزارتي التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك.

وجدى زين الدين الحياة اليوم محمد مصطفي شردي الحياة الرقابة على الأسعار دور البرلمان

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