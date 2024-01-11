الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجدى زين الدين: جلسة محكمة العدل الدولية كشفت زيف شعارات الدول الكبرى

وجدي زين الدين
وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن المجتمع الدولي يجب عليه اتخاذ الإجراءات الخاصة بإدانة جرائم إسرائيل قدر المستطاع، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية للوصول إلى شعب غزة الباسل، الذي يعاني من افتقار تام في كافة الخدمات الإنسانية الأساسية.

تزييف الشعارات الدولية 

أكد الدكتور وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن جلسة اليوم داخل المحكمة الدولية أظهرت مدى التزييف الذي أظهرته حرب غزة لشعارات الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

الدعم الأمريكي لإسرائيل

وأضاف في حديثه، أن مجلس الأمن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، لذا لا ينتظر أحد من مجلس الأمن أي قرار منصف لشعب غزة الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل أصبحت أمريكا غير قادرة على الحديث عن حقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم الديمقراطية التي كانت تدعي العمل بها، حيث أصبح العالم يعلم جيدًا مدى التزييف الذي تعيش عليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدى زين الدين الشعارات الدولية المزيفة الدعم الامريكي لإسرائيل الحياة اليوم شعب غزة

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