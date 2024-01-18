وفاء عبدالرءوف: الهجرة من إيطاليا إلى مصر ازدهرت كثيرًا فى القرن الـ19

قالت الدكتورة وفاء عبد الرءوف، أستاذ الأدب الإيطالي الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان، إن هناك جسرا ثقافيا بين مصر وإيطاليا، وذلك بسبب العلاقات التاريخية بين الحضارتين.

الترابط الثقافي المصري الإيطالي

وأكدت الدكتورة وفاء عبد الرءوف، خلال لقائها ببرنامج “أطياف” مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن القرن الـ 19 الماضي مصر شهدت موجات من الهجرة القادمة إليها من جميع أنحاء العالم وبخاصة إيطاليا، وبسبب ارتفاع عدد الجالية الإيطالية في مصر يوجد الآن مسرح مكتوب باللغة الإيطالية.

المسارح الإيطالية بالإسكندرية

وأضافت في حديثها، أن محافظة الأسكندرية كان بها أربعة مسارح إيطالية، وكانت المسارح الإيطالية في مصر يأتي إليها الزوار المصريين والإيطاليين معا، وذلك بسبب معرفة الشعب المصري للغة الإيطالية في هذا التوقيت بسبب الاختلاط بالجالية القادمة من إيطاليا.