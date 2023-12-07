"أطياف" يرصد تطور نظام الحكم في مصر على مر العصور

عرض برنامج أطياف الذي تقدمه د.صفاء النجار، عبر قناة الحياة تقرير يكشف تطور نظم الحكم في مصر عبر التاريخ.

نظام القبائل:

خلال العصر الحجري الحديث كانت تنتشر تجمعات سكنية في شمال مصر وجنوبها وتتبع نظام حكم بدائي حيث تتوزع المسؤوليات على بعض أفراد تلك التجمعات.

نظام المدن المستقلة:

تعاونت التجمعات وانضمت مكونة قرى ومدن تضم مجموعات من القبائل، لكل منها رئيس ومساعدين لتنظيم شؤونها.

نظام دويلات المدن/ المدن الكبيرة:

انضمت القرى والمدن مكونة دويلات مستقلة صغيرة، كل دويلة يحكمها حاكم.

نظام المملكة/ حكم الممالك:

اندمجت الدويلات / الأقاليم مكونة مملكتي الشمال والجنوب، ولكل مملكة حاكم.

نظام حكم الدولة الواحدة:

عصر التوحيد وتأسيس الأسرة الأولى وضم مملكتي الشمال والجنوب تحت حكم ملك واحد (نارمر)

نظام حكم الملك الإله:

خلال الدولة القديمة كان الملك صاحب السلطة المطلقة وأصبح هو الإله الحي على الأرض.

نظام حكم ملكي:

تعاقب على مصر كدولة موحدة حكم الملك وأسرته التي يتعاقب أفرادها على حكم البلاد، خلال الدولتين الوسطى والحديثة.

الإمبراطورية الفارسية:

في نهاية العصور المصرية القديمة كانت مصر تحت حكم الإمبراطورية الفارسية يحكمها الأباطرة.

الإمبراطورية البطلمية:

حكمت الأسرة البطلمية مصر حتى آخر ملكاتها الملكة كليوباترا.

ولاية رومانية:

كان يحكم مصر خلال تلك الفترة الأباطرة الرومان من مدينة الإسكندرية.

ولاية بيزنطية:

تكونت أواخر العصر الروماني وكان الحكم في مصر تابع لرومانيا الشرقية، ويحكمها والي وحكم مصر 79 واليًا، حتى سقوط الإمبراطورية.

ولاية إسلامية:

بعد الفتح الإسلامي ودخول عمرو بن العاص مصر، توالت على مصر العديد من الخلافات، وكان الوالي الذي يعينه الخليفة هو من ينوب عنه في حكمها، واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية وبعض فترات الدولة العباسية.

الدولة الطولونية:

كان أحمد بن طولون واليًا على مصر تابعًا للدولة العباسية ثم استقل بمصر وأصبح أميرًا عليها، مؤسسًا الدولة الطولونية بعدها بفترة استعاد العباسيون مصر مرة أخرى.

الدولة الإخشيدية:

استقل الوالي محمد الإخشيد بمصر مكررًا تجربة بن طولون وأسس الدولة الإخشيدية.

الدولة الفاطمية:

كانت نظام خلافة أسسها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي.

الدولة الأيوبية:

كانت نظام سلطنة أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي.

دولة المماليك:

كانت نظام سلطنة، أسستها السلطانة شجرة الدر بعد وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين أيوب، ثم توالى على الحكم عز الدين أيبك، سيف الدين برقوق وكان آخرهم طومان باي.

الدولة العثمانية:

بعد انتصار السلطان العثماني سليم الأول على سلطان المماليك طومان باي، أصبحت مصر ولاية عثمانية يحكمها ولاة من الأتراك أو ولاة مماليك تحت سيادة العثمانيين.

الدولة العلوية:

بعد الحملة الفرنسية وتأثيرها تعاقب بعض الولاة إلى أن آلت ولاية مصر إلى الوالي محمد علي باشا تحت السيادة العثمانية، وحقق استقلالًا ذاتيًا للبلاد.

ولاية الأسرة العلوية:

تعاقب على مصر حكم أولاد محمد علي حتى الوالي اسماعيل باشا حتى تحول لقبه إلى خديو واستمر اللقب حتى الخديو الأخير عباس حلمي الثاني.

السلطنة:

عادت مصر سلطنة مرة أخرى بعد قيام الحرب العالمية الأولى وتولى حكمها السلطان حسين كامل ثم السلطان فؤاد الذي تحول إلى ملك.

الملكية:

بدأت مع الملك فؤاد واستمرت حتى الملك فاروق وقيام ثورة يوليو عام 1952م.

الجمهورية: