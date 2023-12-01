الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفاء النجار تروى حكاية استخدام البطيخ كرمز للعلم الفلسطينى

الإعلامية الدكتورة
الإعلامية الدكتورة صفاء النجار

قالت الإعلامية  الدكتورة صفاء النجار، إن رموز كثيرة عبرت عن القضية الفلسطينية والتضامن مع فلسطين مثل "الكوفية، حنظلة، أغصان الزيتون" وكان من بين هذه الرموز فاكهة البطيخ التي عادت وغزت صورها مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن التضامن مع أهالي غزة والقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم. 

وأضافت الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، خلال تقديمها برنامج "أطياف" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن استخدام البطيخ كرمز فلسطيني ليس جديدًا، حيث ظهر لأول مرة بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت إليها القدس الشرقية، لافتة إلى أنه في هذا التوقيت فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلية قررت أن عرض العلم الفلسطيني علنًا يعتبر جريمة جنائية في غزة وفي الضفة الغربية.

وأوضحت أنه في المقابل وللتحايل على هذا الحظر، بدأ الفلسطينيون في استخدام البطيخ، لأنه عند تقطيعه فإنه يحمل نفس ألوان العلم الفلسطيني وهي الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، لافتة إلى أن استخدام البطيخ كرمز استمر حتى رفعت إسرائيل الحظر عن هذا العلم في عام 1993م كجزء من اتفاقيات "أوسلو" التي استلزمت الاعتراف المتبادل من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

 

رمز النضال الفسطيني رموز فلسطينية الدكتورة صفاء النجار برنامج أطياف القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يعلن عن وصول المحتجزين المفرج عنهم لإسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: بدء تصويت المصريين بأستراليا فى الانتخابات المصرية 2024

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

قطر: إطلاق سراح 30 فلسطينيا مقابل 10 إسرائيلين فى غزة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم