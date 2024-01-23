الباز يكشف سر اتهامات إسرائيل لمصر بتهريب السلاح (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن إسرائيل حريصة على الزج باسم مصر في كل مفصل من مفاصل الصراع، كمحاولة لتبرير الفشل الإسرائيلي في المواجهات العسكرية، حيث لم تحقق إسرائيل أي هدف من الأهداف التي أعلنتها، لم تتمكن من القضاء على حماس، ولا على بنيتهم العسكرية، فتلقي بالاتهامات على أن مصر تهرب السلاح لغزة.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي": "هجوم 7 أكتوبر كان قفا جامد لإسرائيل وما يقول عكس ذلك يغالط نفسه، وإسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، فالأسرى يموتون بسبب القصف، وأسطورة المواطن الإسرائيلي المقدس انهارت، الجنود الإسرائيليون يُقتلون بالعشرات، إسرائيل لا تتخذ أي إجراءات احترازية لحمايتهم".

وأردف الباز: "سقطت أسطورة أن الإسرائيلي غالي، وأصبح ليس له ثمن عند حكومة نتنياهو".

وأوضح الباز، أن إسرائيل باتهامها لمصر تريد التغطية على الفساد داخل الجيش الإسرائيلي، لأن مصر بذلت مجهودا كبيرا لتأمين حدودها، وتهريب السلاح تم من البحر الذي تسيطر عليه إسرائيل، كما أن هناك أنباء عن فساد في الجيش الإسرائيلي، وأنهم باعوا أسلحة لحماس.

وختم أن كل ما يقال عن تهريب السلاح، هو محاولة من إسرائيل لتبرير فشلها.