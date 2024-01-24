الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف سر الهجوم على محمد صلاح وعلاقته بأبو تريكة

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن محمد  صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، ليس فوق النقد، وليس مقدسًا، لكن هناك من "يتلكك" لهدم أسطورة محمد صلاح التي سطرها بعمله وجهده.

وأكد الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الهجوم على صلاح منظم يبدأ من عند الإخوان، لأن محمد صلاح أسطورة وطنية مصرية، والإخوان يهاجموه لأن لديهم أسطورة إخوانية هو محمد أبو تريكة.

وأردف: "جماعة لإخوان يحاولون هدم الأسطورة الوطنية لصالح أسطورتهم".

ولفت إلى أن ما حدث أنه تم الاتفاق بين اتحاد الكرة ونادي ليفربول الإنجليزي، على الإعلان عن سفر صلاح  بعد المباراة، موضحا أن سبب سفره أن الإمكانيات في كوت ديفوار ليست كافية لعلاجه.

وأضاف الباز، كلوب استبق وأعلن عن سفر صلاح، وكان على الاتحاد أن يصدر بيانا للتوضيح، لكنه ترك صلاح في مرمى النيران.

وأكد الباز، أن محمد صلاح مستفيد بشكل شخصي من حصول مصر على كأس إفريقيا، وأن هذا الأمر يفرق معه في أرقامه الدولية، ولهذا فإن الهجوم على محمد صلاح سياسي طول الوقت، ولا يجب أن ننجر للهجوم عليها، فالحفاظ على الرموز الوطنية مهمة.

 

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