الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: لو وفرنا 15٪ من استهلاك الكهرباء لن تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من أولويات الحكومة في الإنفاق الدولاري، تنقسم لثلاثة أولويات، أولها: سداد أقساط خدمة الدين، ومصر لم تتخلف سنة واحدة عن سداد التزاماتها.

وأضاف خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية، أن الأولوية الثانية للسلع الأساسية، ثالثا السلع يمكن أن يتم تخفيفها مثل الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، وهو سبب تخفيف الأحمال، وقطع الكهرباء ساعتين

 

ولفت إلى أن أحد المسئولين، قال إنه لو قدرنا نوفر 15٪ من الاستهلاك لن تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال.

 

وأشار الباز، إلى أن تصريحات بعض الإعلاميين عن حل الأزمة خلال ٣ أسابيع غير دقيق، لكن الحكومة لديها مشروعات تخصيص أراضي وطرح شركات ومشروعات استثمارية تدخل لمصر ١٠١ مليار دولار، ومن بينها مشروع رأس الحكمة وحدها يدخل ٤٢ مليار دولار. وهذه الخطة يمكن تستغرق أسابيع.

 

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