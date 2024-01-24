الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد داود يكشف سر "كرش" زينهم ومفاجأة عن سبب رفضه المسلسل

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود

قال الفنان أحمد داود، إنه سعيد جدا بمسلسل زينهم، وكشف أنه رفض المسلسل في البداية وكان متخوفا من تقديم مسلسل ٣٠ حلقة.

وقال داود خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي"، إنه قبل زينهم رغم تخوفه لأنه أعجب بالقصة، ومع بدء البروفات زاد إعجابه بها.


وأشاد بتعاون فريق العمل، قائلا: "سميته المسلسل الطيب، لأن الكل كان شغال وهو مرتاح ومبسوط، وكنت هأبقى أغبى واحد لو معملتش المسلسل".

 

وأردف: "المسلسل اتعرض في وقت يحظى بنسب مشاهدة عالية والناس بتتعامل معايا إني زينهم".

 

وكشف أن المسلسل كان مقترح أن يكون اسمه ليالي زينهم، ثم اقتراح المخرج يحيى إسماعيل إنه يبقى زينهم فقط.

 

وعن سبب ظهوره بكرش، قال داود: "كان فكرة يحيى، إنه دكتور بيأكل ومش بيتحرك كتير ومكتئب، فقال نجرب الكرش، وجربت أكثر من كرش، لم أقتنع به، بينما الكرش الأخير، وجدته مناسب وكأمه حقيقي، حتى أن الجمهور والزملاء ظنوا أنه كرش حقيقي".

زينهم مسلسل زينهم أحمد داود المشرحة كرش زينهم

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