الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطيني يكشف آلية تنفيذ قرارات "العدل الدولية" حال استخدمت واشنطن حق الفيتو

الدكتور أحمد مجدلاني
الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن إسرائيل تتعامل على أنها فوق المساءلة والقانون الدولي، ورئيس وزراؤها بنيامين نتنياهو تجاهل قرار العدل الدولية ويصر على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن إسرائيل سوف تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية ستوفر لها الغطاء السياسي والدبلوماسي لتعطيل أي قرار في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة.

وعن إمكانية تنفيذ القرارات، قال مجدلاني، إن الآلية عبر قرار مجلس الأمن، لكنها ستصطدم بالفيتو الأمريكي، والبديل أنه يحدث كما جرى مع روسيا بشأن صراعها مع أوكرانيا، حيث طبقت عقوبات من قبل مجموعات من الدول أو بشكل فردي، وكذلك طبق على صربيا وكمبوديا، وبورما، ومن الممكن الدولة التي لا تمتثل لقرارات العدل الدولية تعتبر منبوذة دوليًا يمكن أن تحاصر على المستوى السياسي والدبلوماسي، ويتم توقيع عقوبات جماعية من التكتلات والمجموعات الدولية، مثل تكتل دول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ودول الجامعة العربية. 

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إسرائيل غزة الفلسطينيين قرار العدل الدولية

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