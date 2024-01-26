الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بداية محاسبة إسرائيل.. وزير فلسطينى: قرارات "العدل الدولية" واجبة التنفيذ

جريدة الدستور

ثمّن الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، قرار محكمة العدل الدولية، باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين، وقال إنه يعتبر بداية لمحاسبة إسرائيل، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي.

 إسرائيل كانت تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وفوق المساءلة

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل كانت تعتبر نفسها فوق القانون الدولي وفوق المساءلة والمحاسبة، لكن للمرة الأولى تخضع إسرائيل لإجراءات قضائية لمحاسبتها على جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

 القرار واجب التنفيذ وهناك إجراءات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ ما يلزم لتطبيقها 

ولفت إلى أن القرار واجب التنفيذ، وهناك إجراءات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ ما يلزم لتطبيقها وحماية المدنيين، وتوفير كل مستلزمات الحياة الطبيعية من المياه والكهرباء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، ووقف سياسة التحريض العنصري الممنهج، ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء من القادة العسكريين الإسرائيليين أو قادة المجتمع المدني الذي أظهر تطرفًا وعنصرية وفاشية.

وأردف: "كنا نأمل أن يصدر من المحكمة قرار احترازي بوقف إطلاق النار فورًا، ثم تواصل المحكمة إجراءاتها التي قد تطول لسنوات لإدانة إسرائيل بهذه الجريمة".

ولفت إلى أنه رغم إقرار المحكمة بالمعطيات والأدلة، إلا أنها أجلت القرار وأعطت فرصة لإسرائيل لتقديم بيانات لتوضح أنها لم تقم بارتكاب الجرائم، وحددت 4 قضايا رئيسية، على إسرائيل تقديم أدلة النفي بشأنها.

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