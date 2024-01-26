حريق فى سفينة تجارية إثر إصابتها بصاروخ جنوب شرقى عدن باليمن

كشفت شركة أمبري البريطانية للملاحة، عن اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن في اليمن، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة يو إس إس كارني

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة، بإسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة يو إس إس كارني في خليج عدن؛ وذلك نقلًا عن القيادة الوسطى الأمريكية.

وفي وقت سابق، أسقطت البحرية الأمريكية صاروخين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، على سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأمريكي والتي كانت تعمل في خليج عدن في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره اثنان من مسئولي الدفاع الأمريكيين.