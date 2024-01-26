الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حريق فى سفينة تجارية إثر إصابتها بصاروخ جنوب شرقى عدن باليمن

الحوثيون
الحوثيون

كشفت شركة أمبري البريطانية للملاحة، عن اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن في اليمن، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة يو إس إس كارني

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة، بإسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السفينة يو إس إس كارني في خليج عدن؛ وذلك نقلًا عن القيادة الوسطى الأمريكية.

وفي وقت سابق، أسقطت البحرية الأمريكية صاروخين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران، على سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأمريكي والتي كانت تعمل في خليج عدن في ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره اثنان من مسئولي الدفاع الأمريكيين.

سفينة تجارية اليمن القاهرة الإخبارية أمبري البريطانية للملاحة

مواد متعلقة

أسامة السعيد: قرار "العدل الدولية" إدانة معنوية واضحة لإسرائيل وسابقة تاريخية

أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

بداية محاسبة إسرائيل.. وزير فلسطينى: قرارات "العدل الدولية" واجبة التنفيذ

وزير فلسطينى يكشف آلية تنفيذ قرارات "العدل الدولية" حال استخدمت واشنطن حق الفيتو

بعد قرارات "العدل الدولية".. ما تداعيات امتناع إسرائيل عن التطبيق؟

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات "العدل الدولية"

"القاهرة الإخبارية" تكشف مستجدات تحطم طائرة النقل العسكرية فى بيلجورود الروسية

محمد سليمان: زينهم تجربة مخيفة ولا يشبه أى عمل آخر

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الخارجية الأمريكية: قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة