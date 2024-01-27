عاجل| الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة في هذه المناطق

قالت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار التي سقطت الأمس واليوم متفاوتة الشدة من محافظة لمحافظة، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر تأثرًا بالأمطار هي المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، واستمرار سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة في المحافظات الداخلية على مدن القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس.

منخفض جوي

ولفتت إلى أن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس ويؤدي لسقوط أمطار.

ونوهت أنه يستمر فرص سقوط الأمطار على مدار الأسبوع، وتزيد كمياتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، وتكون أمطار متوسطة على مدار اليوم على السواحل الشمالية، قد تصل لأمطار غزيرة، كما نشهد مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين لـ3 درجات.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى أيام الثلاثاء والأربعاء 16 درجة، وتنخفض في الليل لنحو 9 درجات، ويصاحبها نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحربة في البحر الأحمر.