بعد فوزه على تونس.. ناقد رياضي: سنحصل على ميدالية في بطولة العالم لكرة اليد

قال عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، إن منتخب مصر لكرة اليد عودنا على تألقه قاريا وعالميا، والجيل الحالي طمعنا في إنجازات أكبر تاريخيا، وهو حلم نأخذ ميدالية أولمبية، مردفا: "إن شاء الله سنحصل على ميدالية في بطولة العالم لكرة اليد".

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن المنتخب الحالي يضم كتيبة رائعة من اللاعبين، كما أن اللاعبين المحترفين زادوا بشكل كبير، مما رفع مستوى المنتخب، وأصبح فارقًا عن المنتخبات الإفريقية كلها.

ولفت إلى أن منتخب تونس أكثر منتخب حاصل على بطولة إفريقيا لكرة اليد، بواقع 10 بطولات، لكن منتخب مصر فاز عليه في نسف النهائي هذه البطولة، والبطولة السابقة.

وأردف: "منتخب مصر فرض سيطرته، من سنتن التقينا تونس وفوزنا بفارق هدفين، ومباراة أول أمس مع تونس فاز منتخبنا بفرق 5 أهداف، والمنتخب الجزائري وصل للنهائي بعد الفوز على كاب فيردي، الذي فاز عليه المنتخب المصري البطولة السابقة".

ونوه إلى ان الفائز في البطولة الإفريقية سيكون مؤهل لأولمبيات باريس، من يكسب البطولة سيذهب لأولمبيات باريس مباشرة.

وختم بأن مباراة تونس شهدت حضور جماهيري، واليوم متوقع حضور جماهيري كبير.