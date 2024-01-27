السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قد يؤدي للموت ومشاكل في التبول.. استشاري جراحة يحذر من مخاطر الختان

ختان الإناث
ختان الإناث

تحدث وائل علاء الدين استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، عن أضرار إجراء الختان للبنات، مؤكدًا أن الأمر له أضرار جسدية ونفسية، وأن ختان الإناث ليس مبرر  إلا لسبب طبي.

أضرار ختان الإناث

وقال خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن جراحة الختان تجرى في  منطقة غنية بالأوعية الدموية، مما يجعل الطفلة عرضة للنزيف، ومن الممكن يؤدي لصدمة وعائية قد تصل للموت، أو يحدث نزيف تفاعلي على المدى البعيد.

 

وأوضح أنه من أضرار الختان أيضًا حدوث مشاكل في عملية التبول، لأنه هذا المنطقة ممتلئة بالأعصاب، ومسئولة عن الإحساس، كما أنه يمكن أن يؤثر جسديا ونفسيا في الحياة الزوجية، أو حتى عند الولادة، من الممكن أن يؤثر على الإنجاب، وتحتاج لولادة قيصرية بدل الطبيعي كأثر جانبي للختان.

وأشار إلى أن هذا النوع من الجراحات يجرى في أماكن غير مرخصة، وبالتالي قد تتعرض الطفلة لعدوى ونزيف شديد، بالإضافة إلى أن الألم الشديد ممكن يؤدي لصدمة عصبية.

ما هو المبرر الطبي للختان؟ 

وأوضح أن بعض الحالات النادرة، عندها جنس مبهم، فمثلا خُلقت بنت، لكن تحدث مشكلة في الهرمونات الأنثوية والذكورية تجعل الشكل الخارجي أقرب للذكر، مردفا: "هذا اللغط يحدث عندما لا يستقبل الطفلة أحد من الرعاية الطبية مؤهل، فيعتقد البنت ولد، وممكن يكبر على إنه ولد، ثم يعاني من اضطرابات شديد، ومع إجراء التحاليل يتضح أنها بنت.

الختان ختان الآناث الختان للبنات عملية التبول الحياة الزوجية

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