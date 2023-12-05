الطفولة والأمومة: لقاءات توعوية للقضاء على ختان الإناث بمحافظات الأقصر وأسيوط والشرقية

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة عدد من اللقاءات الجماهيرية التوعوية والندوات التثقيفية مع الأهالي والأسر، في إطار برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" الذي ينفذه المجلس بدعم من يونيسف، وجاءت هذه اللقاءات والأنشطة بالتعاون مع لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات "الأقصر وأسيوط والشرقية". وبمشاركة رجال الدين من الأزهر والكنيسة ومجموعة مدربة من السيدات والرجال، وبحضور قيادات من المحافظة من التضامن والصحة.

جريمة تشويه الأعضاء التناسلية

هدفت هذه اللقاءات إلى رفع وعي الجمهور بالقضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، توافد على حضور هذه اللقاءات الأهالي والأسر بالإضافة إلى عدد كبير من الفتيات والفتيان في مرحلة المراهقة.

وأكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على بذل كافة الجهود من أجل إنهاء هذه الجريمة وإنهاء كافة الممارسات الضارة ضد الفتيات من خلال التوعية بكافة المعلومات المغلوطة المتعلقة بهذه الجريمة، كنشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو كل من طلب أو دعا أو روج له، مناشدة جموع المواطنين عدم التواني في الإبلاغ عن حالات ختان الإناث من خلال الاتصال على خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف هذه الجريمة.

لقاءات حملة توعوية

وقالت "عثمان" أن السيدات المشاركات في لقاءات حملة توعوية أطلقن حملة تحت شعار "دورنا نوعي غيرنا" علي أن تتولى كل سيدة مسئولية نقل كافة المعلومات التي حصلت عليها أثناء حضورها لخمسة سيدات من أفراد أسرتها أو جيرانها علي الأقل.

وتوجهت "عثمان" بالشكر والتقدير للجان حماية الطفولة بالمحافظات العامة والفرعية مثمنة على دورهم الهام والمحوري في تنفيذ هذه اللقاءات والأنشطة الخاصة مناهضة العنف ضد الأطفال وعلى تعاونهم مع خط نجدة الطفل 16000 في مد يد العون لكل طفل على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي تم تأسيسها بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019، وهى أول لجنة وطنية هدفها القضاء على ختان الإناث فى مصر من خلال توحيد وتنسيق جهود الدولة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وتعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.

لقاءات توعوية

لقاءات توعوية