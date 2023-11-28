الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطفولة والأمومة والوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الطفولة والأمومة في مصر، حيث يتضمن البروتوكول التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ الأنشطة المشتركة.

وقع البروتوكول المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية والمجلس.

 

تدريب وتأهيل الشباب

ومن جانبها أشادت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والاستفادة من الكوادر البشرية المدربة وتبادل الخبرات فيما يخص الأم والطفل، موجهة الشكر والتقدير إلى السيدة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية لتعاونها المثمر مع المجلس بما يعود بالنفع على مصلحة الأم والطفل.

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وقالت "عثمان" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يثمن التعاون مع  الجهات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات والعمل على تطويرها في مصر، مؤكدة أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة.

 

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

وأضافت "عثمان" أن المجلس يعمل على تنفيذ عدة مبادرات مهمة كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، فضلًا عن المبادرة المصرية لتمكين الطفل والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التربية الإيجابية وحماية الأطفال من كل المخاطر التي قد يتعرضون لها، وأن المجلس بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب سيعزز من التدريب على هذه المبادرات التفاعلية لضمان الاستمرار والاستدامة إدراكًا من المجلس بالدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية من تمكين وتأهيل العنصر البشري وصناعة قادة المستقبل باعتباره من المراكز الرائدة في تحقيق متطلبات التنمية البشرية في مجال الإدارة وريادة الأعمال.

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وأكدت أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب بإيفاد متدربي المجلس إلي الاكاديمية للتدريب علي المهارات الإدارية والقيادية أو تنفيذ تدريبات بالأكاديمية للتدريب علي الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

حماية ورعاية الطفولة

وقالت الدكتورة رشا راغب إن هذا التعاون يعكس حرص الأكاديمية على دعم جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجال حماية ورعاية الطفولة، مضيفةً أن الأكاديمية تمتلك خبرة واسعة في مجال التدريب وتطوير القدرات، ولديها القدرة على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تسهم في تنمية قدرات العاملين بالمجلس.

وأشادت بالدور الذي يقوم به المجلس في تعظيم الحقوق الخاصة بالطفل والأم، والدفاع عنهما في إطار القانون والدستور، مبرهنةً بجهود المجلس التي كان لها أثر كبير في التوعية بخطورة مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل ختان الإناث والتنمر والزواج المبكر، وغيرها.

كما أكدت "راغب" أن الأمهات كانت لهن نسبة كبيرة في المشاركة بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، سواء تلك المخصصة للمرأة أو البرامج الأخرى المختلفة.

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الطفولة والأمومة الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون تعزيز قدرات العاملين البرامج التدريبية

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