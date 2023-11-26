الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطفولة والأمومة" تنظم فعالية بعنوان "حلمنا حقنا.. صوت الطفل"

الطفولة والأمومة
الطفولة والأمومة

نظم  المجلس القومي للطفولة والأمومة فاعلية خاصة تحت شعار "حلمنا حقنا.. صوت الطفل"، وذلك بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مصر، على مسرح "الجلاء" بالقاهرة بالتزامن مع يوم الطفل العالمي، والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وشارك في الفاعلية وزراء الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والتضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، وورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، و400 طفل من مختلف محافظات الجمهورية، وعدد من أطفال فلسطين والسودان وسوريا.

وفي بداية الفاعلية، وجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة نيفين عثمان الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم كل أب وأم وطفل وطفلة، لاهتمامه الخاص بقضايا الطفولة ودعمه للجهود الوطنية لإعلاء وإنفاذ حقوق الأطفال، وكذا السيدة انتصار السيسي على رعايتها الكريمة للمبادرة الوطنية "دوِّي" لتمكين الفتيات ودعم مشاركتهن في مجتمع يقبل ويتيح ذلك.

كما توجهت بالشكر والتقدير لكافة الحضور الكريم في الفاعلية، بما يعلي صوت الطفل في ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا وتهدد أرواح وحقوق الملايين من الأطفال في فلسطين والسودان.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

 

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البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

منهجية متكاملة وشاملة لحماية كافة الأطفال من كل أنواع الاستغلال

وقالت إن "مصر تتبع منهجية متكاملة وشاملة لحماية كافة الأطفال من كل أنواع الاستغلال من منظور حقوقي ينص عليه الدستور المصري والتشريعات الوطنية والدولية"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي ورسم السياسات المتكاملة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، والمتعاملين مع الأطفال، وأيضا تنظيم حوارات مجتمعية، وحملات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والجهات الأممية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية وبمشاركة الأطفال أنفسهم.

وأعربت عن سعادتها البالغة لمشاركة أطفال ممثلين عن جميع المحافظات المصرية وأطفال مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وأطفال مجلس القبائل والعائلات المصرية من شمال سيناء والإسماعيلية، وأطفال المدارس الحكومية المصرية من صعيد ودلتا مصر وأطفال "كورال السلام" للموسيقى، و"ينات وبس" و"الأمل" للصم والبكم جنبًا إلى جنب مع أطفال من فلسطين والسودان وسوريا.

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