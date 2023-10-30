الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: تأخرنا كثيرا في تفعيل قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

النائبة أمل زكريا
النائبة أمل زكريا

قالت النائبة أمل زكريا عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون المقدم منها وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، انها تثق  كل الثقة لاهتمام الأعضاء بكل ما يخص الأسرة والطفولة، وهذا الملف هو ملف أشبعنا فيه شغل منذ أكثر من 25 سنة.

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"القصبي" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

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افتتاح الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"

وأوضحت أن أكثر المجالس القومية المتخصصة  التي تعمل على أرض الواقع هو المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عام 1988 وهو من أكثر المجالس القومية المتخصصة لكنه بعد قيام ثورة 2011 حدث تغييرات في الخريطة الاجتماعية والسياسية  وضمت بعض  المجالس القومية إلى وزارة الصحة منها الطفولة والأمومة وهي مكبلة في مسؤولياتها.

وتابعت عضو مجلس النواب: تأخرنا كثيرا في تفعيل هذا القانون، وتم تقديم القانون في 2016 ولكن تم تأجيله، موجهة الشكر لوزارة الصحة على مجهودها الذي قامت به.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة" وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ      

وقال جبالي إن هذا المشروع مهم جدا لعدة أسباب اولها لارتباطه بالعديد بالقانون الحالية ، وثانيا لأن العديد من مواد الدستور في تماس مع هذا المشروع وثالثا ان هذا المشروع مهم جدا لأنه ينبغي الصياغة الجيدة له وان يكون هناك انضباط تشريعي على أعلى مستوى ولذلك علي الجميع الاستماع والانصات جيدا لما يدور من مناقشات.

واستعرض  الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة،  المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من  النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مشيرًا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.

تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلًا عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس  خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

النائبة أمل زكريا الادارة المحلية المجلس القومي للطفولة حنفي جبالي الدكتور

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