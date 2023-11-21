الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطفولة والأمومة" ينظم ورشة عمل "عدالة صديقة للطفل فى مصر" للعاملين بخط نجدة الطفل

ورشة لتدريب اخصائيين
ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000

أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية تنظيم هذه الورشة لتدريب إخصائيين خط نجدة الطفل 16000، وذلك في ضوء التقييم الذي تم تنفيذه لمنظومة حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يهدف إلى الوقوف على الوضع الحالي لمنظومة حماية الطفل بالمجلس والخدمات التي تقدمها وتقييم دور الشركاء والجهات المعنية ذات الصلة وعلى رأسها لجان حماية الطفولة بالمحافظات وتحديد أهم التدخلات لتطوير عمل المنظومة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مصر.

"الطفولة والأمومة" القيادة السياسية داعمة بشكلٍ كبير حقوق الأطفال فى مصر

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الورشة هو بناء قدرات العاملين بخط نجدة الطفل بمفاهيم القانون الدولي والإجراءات الصديقة للطفل بشأن إدارة الحالة عند التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر أو الضحايا أو الشهود، والأطفال الذين تعرضوا لصدمات، وذلك من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ملف عدالة الأطفال

وأضافت "عثمان" أن ملف عدالة الأطفال قد وضعته القيادة السياسية والحكومة المصرية، على أجندة أولوياتها لما له من أهمية خاصة في دعم الأطفال في نزاع مع القانون، وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وإدماجهم في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق الأطفال.

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جاء ذلك خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها تحت عنوان "عدالة صديقة للطفل" للعاملين بخط نجدة الطفل في إطار مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تطبيق أهداف التنمية المستدامة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من السفارة السويسرية بمصر.

منظمة التعاون الاقتصادي

من جانبه أعرب الدكتور عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتنظيم هذه الورشة المهمة للعاملين بخط نجدة الطفل اتساقا مع توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن نظام العدالة الصديق للطفل في مصر وفي ضوء التقييم الذي تم لخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠، لافتا إلى الدور المهم الذي يلعبه خط نجدة الطفل والذي يعد إحدي آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مساعدة الطفل، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تحسين آليات التنسيق وفعاليتها، من منظور يتمحور حول الطفل وتفعيل مبدأ المصلحة الفضلى له.

شارك في الورشة الدكتور عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأستاذ صبري عثمان مستشار حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000

ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000
ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000
ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000
ورشة لتدريب اخصائيين خط نجدة الطفل 16000
الطفولة والأمومة ورشه عمل عدالة صديقة للطفل في مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خط نجدة الطفل حماية الطفل

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"الطفولة والأمومة" القيادة السياسية داعمة بشكلٍ كبير حقوق الأطفال فى مصر

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