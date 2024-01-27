السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو فى كأس الأمم الإفريقية؟

منتخب مصر
منتخب مصر

قال سامح سمير، الناقد الرياضي، إن المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل مرعب خلال العشر سنوات الأخيرة، وكل المنتخبات أسلوبها وأداؤها راق جدًا في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

ولفت خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن منتخب كاب فيردي كان الحصان الرابح، ويطمح للوصول إلى ربع النهائي.

وأشار إلى أن ما حدث في دور المجموعات كان نتيجة تغير الخريطة، وأن الكرة أصبحت متطورة، وأوضح أن موزمبيق لم يسبق له أن تأهل للدور الثاني.

وأردف: "موزمبيق وشها دايما كان حلو على مصر، في عام 1986، مصر صعدت بسبب موزمبيق في المجموعات، وفي عام 98 في بوركينا فاسو مصر تأهلت على حساب موزمبيق".

وأردف: "تأهلنا في هذه البطولة بدعوات المصريين، والروح الرجولية في الملعب بعيدًا عن الأداء الفني والتكتيكي، فصعود مصر بهذا الشكل واستقباله 6 أهداف في شباكه لم يحدث منذ سنة 90، عندما اعتذر كابتن الجوهري عن عدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا من أجل المشاركة في كأس العالم، ورغم الخروج من الدور الأول لكن اللعب كان محترما".

وأوضح أن تسجيل 6 أهداف في شباك المنتخب المصري سببه ثغرات دفاعية، وأرجع ذلك إلى أن روي فيتوريا، المدير الفني أفقد المنتخب شخصيته وهيبته، مردفا: "مفروض إنك بعبع إفريقيا، رقم واحد في إفريقيا ومصنف على مستوى العالم، ولدينا أندية مصرية معروفة، المنتخبات بتخاف منك وتعمل لك حساب، والكل يتوقع منتخب مصر في النهائي".

ولفت إلى أن كل المنتخبات الكبيرة تعثرت، ومنتخب مصر غائب من 14 سنة لم يحصل على البطولة، لكن فيتوريا لما تجرأ أمام غانا ظهر المنتخب بشخصيته.

وعن كيفية استعداد مصر لمواجهة الكونغو في كأس الأمم الإفريقية، قال سمير إن المنتخب بحاجة لاستعادة شخصيته في الملعب وهيبته.

منتخب كاب فيردي المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية دور المجموعات الخريطة

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