الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار على معظم الأنحاء.. موجة من الطقس السيئ تضرب المنوفية

أمطار
أمطار

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، موجة من التقلبات الجوية والأمطار على العديد من مراكز المحافظة، واضطر المواطنون إلى العودة للمنازل واللجوء إلى السواتر في الشوارع حتى تهدأ الأمطار.

 الأمطار تجبر العارضين في سوق السيارات بشبين الكوم على الانصراف

وفي شبين الكوم أجبرت الأمطار تجار السيارات والعارضين في سوق السيارات إلى الانصراف من السوق، بعد سقوط الأمطار وخلى المكان من البائعين بعد دقائق من هطول الأمطار على المنوفية.

ورفعت الوحدات المحلية بالمنوفية درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار وتراكمات المياه فى الشوارع، طبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد المستمر والمتابعة الميدانية لتسيير حركة السير أمام السيارات والمواطنين.

رئيس "مياه المنوفية" يوجه باستمرار أعمال شفط تجمعات الأمطار ليلًا

و علي صعيد آخر، كان قد أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفيه استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم  .

وقال، تواصل شركة مياه المنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار منذ صباح اليوم حتى الآن، إذ تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والأنفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياة المتراكمة.

وأضاف "نجيب"،  تتمركز معدات الشركة بمختلف شوارع المحافظة على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولًا بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

و أكد، أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125، من أى تليفون أرضي أو محمول.

محافظة المنوفية امطار طقس سيء هيئة الارصاد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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