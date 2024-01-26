جامعة المنوفية تستعد لمسابقة "الأفضل حفاظًا على البيئة"

اتخذت جامعة المنوفية التدابير اللازمة للمشاركة في مسابقة الجامعة الأفضل حفاظا على البيئة، وبدأت اللجنة المشكلة بتكليف رئيس الجامعة بزيارة كلية الهندسة بشبين الكوم للوقوف على آخر التحديثات في معيار الطاقة والتبدل المناخي بناءً على توجيهات صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام بزيارة الجامعة رئيس معيار الطاقة والتبدل المناخي الدكتور مجدي أبوغزالة ورافقه في الزيارة محمد حجاب رئيس مجلس إدارة إحدى مؤسسات الطاقة والمقاولات ومصطفى ذكري مدير المكتب الفني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبالهم كل من الدكتور محمد سعفان القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة المنوفية، الدكتور ناجي القلشي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عوض السبع، المشرف على معامل الطاقة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، الدكتور إسماعيل صقر رئيس قسم القوى الميكانيكية والمشرف على وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلية الهندسة جامعة المنوفية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

المستجدات الخاصة بالطاقة الشمسية

واطلعت اللجنة على المستجدات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر بالكلية ضمن معايير جامعة صديقة للبيئة، حيث تمت معاينة ألواح الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة بالكلية بقسم هندسة الكهرباء من خلال قياس الجهد الخاص بها والتعرف على أفضل الوسائل لتعظيم الجهد الكهربي المستخرج منها وزيادة عدد الألواح من خلال التعاون والشراكة مع مؤسسة حجاب للطاقة والمقاولات واستبدال المستهلك منها.

وزار الوفد قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية والاطلاع على ألواح الطاقة الشمسية بالقسم، وعمل معاينة لما تحتاج الألواح من صيانة وتجديد والاتفاق علي قيام إحدى مؤسسات الطاقة والمقاولات بعمل عدد من القياسات والتحديثات لهذه الألواح.

كما تفقد الوفد وحدة الهيدروجين الأخضر بالكلية من خلال معاينة الأجهزة المسئولة عن توليد الطاقة بالكلية، والوقوف على مستوي الجهد المستخرج منها، وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق على عمل دراسة جدوى لإنشاء محطة شمسية جديدة، واستكمال وتشغيل وحدة الهيدروجين الأخضر بالتعاون.