الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل سائق توكتوك على يد قهوجى فى المنوفية

مشاجرة
مشاجرة

 لقي سائق توكتوك مقيم  قرية أبشيش التابعة لمركز الباجور التابعة لمحافظة المنوفية مصرعه على يد صاحب قهوة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور وذلك بسبب نشوب  مشاجرة بينهما لخلاف سابق على كسر كرسي.

 

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ مشاجرة نتج عنها مقتل سائق توكتوك بقرية أبشيش التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث للتحقيق في الحادث.


وعلي الفور انتقلت قوه من مكر شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، حيث تبين له  مقتل أ، م ر سائق توكتوك بطعنة في الصدر، وجر نقله للمستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فيما تم التحفظ على صاحب الكافتيريا المتهم بالقتل.

 

وأوضح مصدر أن المعلومات الأولية عن الواقعة تدور حول خلاف بين المجني عليه ومالك القهوة، بعد أن كسر الأول كرسي بالقهوة منذ عدة أيام وطالب الأخير أن يدفع القتيل ثمن الكرسي ولم يحضر لعدة أيام، وعاد اليوم وبعد مطالبته بثمن الكرسى نشبت مشاجرة بينهما انتهت بطعن القتيل بسكين أودى بحياته.

محافظة المنوفية مقتل سائق توكتوك مركز شرطة الباجور قهوجي القبض على قاتل

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