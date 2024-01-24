الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أمن المنوفية" يقبض على طالب قتل صديقه في قويسنا

الطالب المقتول على
الطالب المقتول على يد زميله

تمكنت مباحث مركز قويسنا من القبض على طالب متهم في قتل زميله بالمنوفية. وعلى الفور بدأت النيابة العامة في التحقيقات الحادث الذي كان ضحيته طالب بالصف الأول الثانوي على يد زميله، وذلك بعد ضبط الطالب المتهم، وبدأت سماع أقوال شهود العيان وأسرة المجني عليه.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف في المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طالب على يد زميله وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة وبيان سبب حدوثها.

وكان قد  لقي طالب ثانوي مصرعه على يد زميله بالمنوفية، وعلى الفور تم  نقل الطالب لمستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إسعاف وإنقاذ حياته، ولكنه توفي متأثرا الإصابة وفشلت المحاولات، وسط حالة من الذهول بين الطلاب والأهالي المتواجدين في المنطقة. 

وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة قويسنا الي موقع الحادث  حيث  تبين لهم مقتلالطالب “ م، ه‍، ش” مقيم قويسنا البلد طالب بالصف الأول الثانوي، على يد زميل له بطعنة من سلاح أبيض، إثر مشاجرة وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تم سؤال شهود عيان الحادث وأهلية المجني عليها.

وقامت مباحث مركز شرطة قويسنا بتحرير محضر بالواقعه،، وذلك عقب   سؤال كافة شهود العيان وأسرة المتوفي وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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