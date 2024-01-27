السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تسافط الأمطار.. توقعات حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

امطار بالقاهرة
امطار بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات التي شهدت تساقط امطار خلال الساعات الماضية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات.

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حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر


حالة الطقس اليوم في مصر

أما بشأن حالة الطقس اليوم السبت فهو يميل نهارًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم السبت 27-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهد طقس الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على عدد من الأحياء في شرق ووسط وغرب المحافظة، لتصل العجمي وحتى العامرية وبرج العرب، في ظل موجة من الطقس السيئ تزامنًا مع ذروة نوة الكرم التي يتعرض لها عدد من المدن والمحافظات الساحلية، ومنها الإسكندرية وتمتد إلى مطروح وكفر الشيخ والبحيرة والسويس وبورسعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس غدًا الأحد 28 يناير سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء تشهدان أمطارًا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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