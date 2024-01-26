أصيب به نائب رئيس النادي الأهلي.. تفاصيل مرض الراحل العامري فاروق

رحل عن عالمنا منذ قليل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

سبب وفاة العامري فاروق

وتصدرت أنباء وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، تريند البحث عبر الموقع الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الثواني الماضية، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة وطارئة، تحت إشراف طاقم طبي مكون من 5 أطباء مختصين، وذلك لإزالة تجمع دموي في المخ.

ويرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل الأخيرة في حياة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تعرضه لغيبوبة ونزيف المخ، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

تفاصيل مرض الراحل العامري فاروق

صدم الوسط الرياضي بعد تعرض العامري فاروق لأزمة صحية مفاجئة في نوفمبر الماضي، بعدما شعر بتعب وإعياء، أعقبه تعرضه للإغماء وفقدان الوعي، أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ونعرض لكم تفاصيل ومعلومات التي لا تعرفها عن إصابات نزيف المخ ومدى خطورة الإصابة بـ نزيف المخ، وإليكم نصائح طبية وفقًا لموقع "Verywell Health".

أسباب الاصابة بنزيف المخ

1 - ضغط الدم المرتفع: يمكن لهذه الحالة المزمنة على مدى فترة زمنية طويلة أن تسبب إضعاف جدران الأوعية الدموية.

2 - تمدد الأوعية الدموية: يحدث ضعف في جدار الأوعية الدموية التي تتضخم كما يمكن أن تنفجر وتنزف إلى الدماغ مما يؤدي إلى السكتة الدماغية.

3 - اعتلال الأوعية الدموية: وهو خلل في جدران الأوعية الدموية والتي تحدث في بعض الأحيان مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم، مما يسبب حدوث نزيف.

4 - اضطرابات الدم أو النزف: يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية بالتالي حدوث نزيف في المخ.

والجدير بالذكر، نشر شقيقه هشام فاروق منشورًا عبر حسابه على موقع "X" جاء فيه: "مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعى أخي الغالي: الشريف/ العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق/ نائب رئيس نادي الأهلي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب".