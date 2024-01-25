الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أسباب ارتجاج الدماغ ونصائح للتعايش مع الارتجاج

ارتجاج الدماغ
ارتجاج الدماغ

يعد ارتجاج الدماغ من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير بسبب الحوادث المفاجئة، ويكثر الستاؤل عن أسباب ارتجاج الدماغ ونصائح للتعايش مع الارتجاج عبر جوجل، ويحدث ارتجاج الدماغ بعد التعرض لحادث معين يتسبب بوقوع ضربة قوية على الرأس، ينتج عنها اختلال في وظائف الدماغ مثل الرؤية، التيقظ، والتوازن.

تعرف على أسباب ارتجاج الدماغ ونصائح للتعايش مع الارتجاج 

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير اسباب وأعراض ارتجاج الدماغ، وطرق الوقايه، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أسباب ارتجاج الدماغ

يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بـ ارتجاج الدماغ، مثل:

1 - الإحتكاك العنيف وإصابة الرياضيين. 
2 - حوادث السير إذ تؤدي إلى سرعة تحريك الدماغ بشكل مفاجئ.
3 - حوادث السقوط من أماكن مرتفعة.
4 - السقوط خاصة لدى كبار السن بسبب اختلال التوازن، والأطفال بسبب كبر حجم رأسهم.

أعراض ارتجاج الدماغ

قد لا تظهر أعراض ارتجاج الدماغ فورًا، بل تحتاج أيام للظهور، ومن أهم أعراض ارتجاج الدماغ ما يلي:

1 - الإصابه بالصداع.
2 - الشعور بالدوار.
3 - الشعور بالغثيان.
4 - ازدواج أو عدم وضوح الرؤية.
5 - فقدان السمع.
6 - طنين الاذن.
7 - انخفاض في حاسة التذوق أو الشم.
8 - صعوبة في تحمل الضوء والضجيج.
9 - بعض الحالات مرتبطة بالاكتئاب.
10 - حدوث القلق والتوتر. 
11 - الأرق والشعور بالتعب.
12 - تغييرات في الشهية.
13 - مشاكل في التركيز.
14 - البطء في ردة الفعل.
15 - النسيان.
16 - اختلال التوازن وتغير طريقة المشي.
17 - الغيبوبة.

نصائح للتعايش مع ارتجاج الدماغ

يمكن للمصاب التعايش مع ارتجاج الدماغ باتباع النصائح التالية:

1 - الحصول على النوم الكافي وتجنب الأرق.
2 - الإمتناع عن التدخين.
3 - تجنب التوتر والضغط النفسي.
4 - الإمتناع عن تناول الكحول.
5 - تناول التغذية المناسبة الغنية بالخضار والفواكه والإبتعاد عن الأطعمة الدهنية.

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مضاعفات ارتجاج الدماغ

من المضاعفات المحتملة لارتجاج الدماغ في حال لم بتم علاجها مبكرًا:

1 - التشنجات.
2 - التهاب العصب.
3 - حدوث نوبات عصبية. 
4 - حدوث نزيف دماغي. 
5 - متلازمة ما بعد الارتجاج، وهي متلازمة تتضمن صداع شديد ودوخة وعدم تركيز قد تستمر لعدة أسابيع بعد الإصابة.

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