يبحث المواطنون خلال الساعات الماضية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر المحرك جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام بشكل إلكتروني، وتستمر شركة بتروتريد للغاز في استقبال قراءة شهر يناير 2024 إلكترونيًا حتى يوم 27 يناير 2024.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين من كل مكان لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2024، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل كيفية قراءة عداد الغاز وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

قراءة عداد الغاز

يستطيع عملاء شركة بتروتريد تسجيل قراءة عدادات الغاز الخاصة بهم من خلال الضغط على الرابط المخصص (هنا).

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

وضعت شركة بتروتريد للغاز للعملاء رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2024، تسهيلًا منها على سهولة استعلام المواطنين عن الفاتورة لسرعة سدادها قبل انتهاء موعد التسديد وفرض غرامة على المتأخرين، وتأتي خطوات الاستعلام من خلال اتباع الآتي:

الخطوة الأولى: يقوم العميل بالدخول لموقع شركة الغاز بالضغط على هذا الرابط هنــــــــا.

الخطوة الثانية: سوف يضغط العميل على أيقونة "استعلام عن فاتورة الغاز".

الخطوة الثالثة: سيقوم العميل بإدخال رقم المشترك ويتضمن «رقم الشقة والعمارة، البلوك، قطاع، المنطقة والمحافظة، رقم العداد بشكل صحيح».

الخطوة الرابعة: سيقوم العميل بالضغط على «إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير» لتظهر لك الفاتورة.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

ومن الجدير بالذكر، أنه ستستمر شركة بتروتريد للغاز في إستقبال قراءات شهر يناير 2024 إلكترونيًا إلى يوم 27 يناير 2024، لا سيما أنها كانت قد أعلنت عن فتح الباب لإستقبال قراءة شهر يناير لعام 2024 بداية من أول الشهر وإلى يوم 27.