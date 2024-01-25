موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الانترنت خلال الساعات الماضية، ويبحث المسلمون عبر المحرك الأكثر شهرة “جوجل” عن موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر استعدادا للشهر الكريم.

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة

وتزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد بداية شهر رمضان 2024، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير الموعد الرسمي لشهر رمضان الكريم لعام 2024، وأبرز الادعية المستجابة قبل حلول الشهر المعظم، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر

ووفقًا للحسابات الفلكية والتي أعدها معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 م سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.

أبرز الأدعية المستجابة قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024