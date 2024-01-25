موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة
موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الانترنت خلال الساعات الماضية، ويبحث المسلمون عبر المحرك الأكثر شهرة “جوجل” عن موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر استعدادا للشهر الكريم.
موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة
وتزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد بداية شهر رمضان 2024، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير الموعد الرسمي لشهر رمضان الكريم لعام 2024، وأبرز الادعية المستجابة قبل حلول الشهر المعظم، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:
موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر
ووفقًا للحسابات الفلكية والتي أعدها معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 م سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.
أبرز الأدعية المستجابة قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024
- “يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن.” رواه المنذري عن أنس بن مالك.
- “اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي.
- “اللهم إني نويت صوم يوم رمضان من شهر رمضان، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم”.
- “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.