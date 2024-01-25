الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الانترنت خلال الساعات الماضية، ويبحث المسلمون عبر المحرك الأكثر شهرة “جوجل” عن موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر استعدادا للشهر الكريم.

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة 

وتزامنا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد بداية شهر رمضان 2024، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير الموعد الرسمي لشهر رمضان الكريم لعام 2024، وأبرز الادعية المستجابة قبل حلول الشهر المعظم، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

txt

أول مارس.. موعد بداية شهر رمضان 2024 والعطلات الرسمية في مصر

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر

ووفقًا للحسابات الفلكية والتي أعدها معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 م سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.

أبرز الأدعية المستجابة قبل حلول شهر رمضان الكريم 2024

  • “يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن.” رواه المنذري عن أنس بن مالك.
  • “اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي.
  • “اللهم إني نويت صوم يوم رمضان من شهر رمضان، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم”.
  • “اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.
شهر رمضان رمضان رمضان ٢٠٢٤ ما موعد شهر رمضان 2024 أبرز الأدعية المستحبة خلال أيام شهر رمضان بداية شهر رمضان الادعية المستجابة

مواد متعلقة

"صيام بلا غروب".. كيف سيحل شهر رمضان على قطاع غزة؟

أول مارس.. موعد بداية شهر رمضان 2024 والعطلات الرسمية في مصر

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة