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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

في ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات أنثى الدلو

سعاد حسني
سعاد حسني

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني، 26 يناير 1943، فهي من مواليد برج الدلو الذي يحمل الكثير من الصفات المميزة.

وتُعد السندريلا سعاد حسني، من أكثر الفنانات نجومية بسبب أعمالها المميزة وشخصيتها المختلفة، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني لتتمكن من خطف قلوب الجماهير بخفة دمها وأسلوبها الراقي.

في عيد ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات برج الدلو النسائي

ولعشاق الأبراج والفلك، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن أصحاب برج الدلو خاصة في النساء تزامنًا مع ذكرى احتفال أسرة سعاد حسني بعيد ميلادها.

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أحمد خيرت في حياة سعاد حسني.. حكاية مكتشف "سندريلا الفن"

في عيد ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات برج الدلو النسائي

يعرف عن أنثى الدلو أنها شخص يحب يعطي كل ما لديه من طاقة حب كبيرة لمن تحبه، لذلك احرص دائمًا على التعامل مع أنثى الدلو لأنها تعطي بصدق، فيجب أن تحافظ عليها لأن سرها في قلبها الذي يتحكم بها بشكل كبير.

في عيد ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات برج الدلو النسائي

ويعرف عن شخصية أنثى الدلو أنها من أكثر الأبراج خفيفة الظل فهي عاشقة للضحك والتجمعات الأسرية للفت الانتباه ولتنال اهتمام الأخرين، وتبحث دائمًا أنثى الدلو عن تكوين علاقة أسرية حقيقة مع شريك حياتها، لذلك هذا البرج من أكثر الأبراج حظًا في الزواج.

في عيد ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات برج الدلو النسائي

وتحرص أنثى الدلو على الاستمتاع بحياتها على طريقتها الخاصة والمختلفة، من خلال السفر وشراء الملابس الجديدة والعطور المختلفة، فالتسوق من أكثر الأشياء الممتعة التي تقدمها لنفسها، وتعمل جاهدة على تحقيق السعادة لنفسها بنفسها.

في عيد ميلاد السندريلا سعاد حسني.. أبرز صفات برج الدلو النسائي
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