الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الدوم» يعرض قصة حياة سعاد حسنى من طفولة صعبة لسندريلا السينما المصرية

سعاد حسنى
سعاد حسنى

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، تقريرًا عن مسيرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي ظهرت موهبته الفنية من برنامج "بابا شارو"، ومنه أخذت لقب "أخت القمر"، بعد تقديمها للأغنية بالبرنامج وهي طفلة، لتصبح فيما بعد سندريلا السينما المصرية.

 

وجاء في التقرير: "سعاد حسني بنت بولاق أبو العلا، ولدت في عيلة بسيطة ولم تحلم عائلتها بأن يكون من ضمن أولادها نجمة، ليكون بينهما نجمتين هي نجاة الصغيرة في الغناء وسعاد حسني في التمثيل".

 

وأضاف التقرير: أن "سعاد حسني، عاشت طفولة صعبة مع والدتها بعد انفصالها عن والدها، وبعدها بفترة قصيرة ارتطبت والدتها بأخر ولكن من حظها أنه أكتشف موهبتها وجعلها تقدم في برنامج "بابا شارو، وقدمت فيه أغنية "أخت القمر"، والتي أصبحت لقبًا لها بعدما كبرت". 

 

عبدالرحمن الخميسي واكتشافه لموهبتها

وتابع: "الشاعر عبدالرحمن الخميسي، كان في زيارة لمنزلهم، وسعاد حسني طلبت منه أن يستمع لها لانها تجيد التمثيل والغناء والتقليد وانبهر بأدائها، وأعطاها دور في مسرحية "هاملت"،  وقدمها للمخرج هنري بركات، وأخذت أول بطولة لها في فيلم  "حسن ونعيمة"، ومحمد عبدالوهاب لم يقتنع بأن تكون فنانة مجهولة هي بطلة الفيلم، وهنري أصر لأنها موهوبة وحاول إقناعه، وبعدها علمت سعاد بما جرى، واعتبرت الأمر تحدي لها لتكون مميزة، وبالفعل نجحت توقعات بركات ونجح الفيلم".

 

 وأشار التقرير إلى أن سعاد حسني لم تكن قد تلقت تعليمها ولكنها أخذت الأساسيات في البيت، ولهذا أصرت على أن تتعلم وأحضرت مدرسين لمنزلها، لأن الفن ليس موهبة فقط ولكنه ثقافة وتعليم، ولهذا كان كل ما يهمها هو أن تحمي نجاحها بالتعليم والفهم.

سعاد حسني طفولة صعبة سندريلا السينما المصرية الدوم نجاة الصغيرة التمثيل فيلم حسن ونعيمة محمد عبدالوهاب هنري بركات

مواد متعلقة

أحمد مبارك لمتسابق في «الدوم»: عينك مظبوطة بالمللي

محمد أبو الخير لمتسابقة «الدوم» إنجي وليد: بتحسي بالكلام وهنضبط النفس

أحمد مبارك لمتسابقة بـ«الدوم»: انتي حِركة في التمثيل

شادي شاش لمتسابقة التقديم في «الدوم»: عيبكم واحد إنكم بتحفظوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 عبر رابط بوابة الأزهر

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

التحريات الأمنية فى اتهام سائق بقتل شقيقته فى القاهرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟