«الدوم» يعرض قصة حياة سعاد حسنى من طفولة صعبة لسندريلا السينما المصرية

قدمت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، تقريرًا عن مسيرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي ظهرت موهبته الفنية من برنامج "بابا شارو"، ومنه أخذت لقب "أخت القمر"، بعد تقديمها للأغنية بالبرنامج وهي طفلة، لتصبح فيما بعد سندريلا السينما المصرية.

وجاء في التقرير: "سعاد حسني بنت بولاق أبو العلا، ولدت في عيلة بسيطة ولم تحلم عائلتها بأن يكون من ضمن أولادها نجمة، ليكون بينهما نجمتين هي نجاة الصغيرة في الغناء وسعاد حسني في التمثيل".

وأضاف التقرير: أن "سعاد حسني، عاشت طفولة صعبة مع والدتها بعد انفصالها عن والدها، وبعدها بفترة قصيرة ارتطبت والدتها بأخر ولكن من حظها أنه أكتشف موهبتها وجعلها تقدم في برنامج "بابا شارو، وقدمت فيه أغنية "أخت القمر"، والتي أصبحت لقبًا لها بعدما كبرت".

عبدالرحمن الخميسي واكتشافه لموهبتها

وتابع: "الشاعر عبدالرحمن الخميسي، كان في زيارة لمنزلهم، وسعاد حسني طلبت منه أن يستمع لها لانها تجيد التمثيل والغناء والتقليد وانبهر بأدائها، وأعطاها دور في مسرحية "هاملت"، وقدمها للمخرج هنري بركات، وأخذت أول بطولة لها في فيلم "حسن ونعيمة"، ومحمد عبدالوهاب لم يقتنع بأن تكون فنانة مجهولة هي بطلة الفيلم، وهنري أصر لأنها موهوبة وحاول إقناعه، وبعدها علمت سعاد بما جرى، واعتبرت الأمر تحدي لها لتكون مميزة، وبالفعل نجحت توقعات بركات ونجح الفيلم".

وأشار التقرير إلى أن سعاد حسني لم تكن قد تلقت تعليمها ولكنها أخذت الأساسيات في البيت، ولهذا أصرت على أن تتعلم وأحضرت مدرسين لمنزلها، لأن الفن ليس موهبة فقط ولكنه ثقافة وتعليم، ولهذا كان كل ما يهمها هو أن تحمي نجاحها بالتعليم والفهم.