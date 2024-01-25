الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

يحرص الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية على معرفة لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي، حيث تصدر لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة  تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المحرك “جوجل”، في الساعات القليلة الماضية.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

وتنشر لكم “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، والشروط المطلوبه للتقديم، الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير المنتظمة 2024، وإليكم التفاصيل الكاملة.

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه بالاسم، من خلال الدخول علي الرابط الرسمي التالي: أضغط هنا.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الموبايل 2024

وفي هذا السياق، نعرض خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من الموبايل 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 - (الخطوة الأولي): تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

2 - (الخطوة الثانية): إنشاء حساب خاص بك عبر تسجيل البيانات الخاصة على الموقع.
3 - (الخطوة الثالثة): التأكد من توافر المعلومات الخاصة بك على قاعدة البيانات.
4 - (الخطوة الرابعة): الضغط على تسجيل العمالة غير المنتظمة.
5 - (الخطوة الخامسة): وفي حالة عدم توافر البيانات الخاصة بك على قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، يتم إعادة التسجيل مرة أخرى.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

1 - أن يكون الشخص المتقدم حامل الجنسية المصرية.
2 - ألا يكون قد سجل من قبل في سوق العمل أو في التأمينات الاجتماعية.
3 - ليس لديه سجلات تجارية بإسمه.
4 - لا يملك أي عقارات شخصية باهظة الثمن.
5 - أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 20 عام، ولا يتجاوز عمره 55 سنة.
6 - ينبغي ألا يكون لديه وظيفة في أي جهة من الجهات الحكومية.
7 - لا يدخل له راتب شهري ثابت.

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برابط الاستعلام.. خطوات وشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير المنتظمة 2024

وفي هذا الصدد، تم تحديد 10 فئات للعمالة غير المنتظمة 2024، التي تستحق الحصول علي المنحة وتتمثل فيما يلي:

1 -عمال التراحيل وصغار المشتغلين.
2  - خدم المنازل.
3 - العمال المؤقتون في الزراعة.
4 - العمال في مشروعات تربية الماشية.
5 - العاملون في المناحل.
6 - عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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