برابط الاستعلام.. خطوات وشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة.. تحاول الدوله توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خاصة في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيش فيها العمالة الغير المنتظمة، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن صرف منحة استثنائية تصرف إلى العمالة الغير منتظمة تقدر بـ1000 جنيه، خاصة ان هؤلاء العاملين دون حماية اجتماعية.

خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

هناك عدة خطوات للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال:

1- تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة التي يمكن لك الدخول عليها من https://mom.manpower.gov.eg/

2- تقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية من على الموقع.

3- بعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على حفظ وبهذا يتم تسجيلك على الموقع.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

تم تحديد عدة شروط لكي يحصل العامل على منحة العمالة غير المنتظمة، من بينها.

1- أن يكون المتقدم للحصول على المنحة عامل مصري وليس جنسية أخرى.

2- ألا يكون يتقاضى أو يصرف لها أموال من حياة كريمة او اى مؤسسة اجتماعية اخرى تتبع الدولة او اى برامج حماية اجتماعية أخرى.

3- أن يكون العامل مسجل لدى مديرية القوى العاملة بأنه ضمن العمالة غير المنتظمة.

4- أن تكون حرفة العامل مدونة ببطاقة الرقم القومي.

5- ألا يمتلك هذا العامل أي مملتكات أو أراضي زراعية أو عقارية وغيرها ليستفيد بالمنحة.

6- ألا يمتلك المتقدم للحصول على منحة العماله الغير منتظمة أي سجل تجاري.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة أنه يمكن الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الاتصال عبر الخط الساخن لوزارة القوى العامله 19468.

كما يمكن الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول على هذا الرابط https://mom.manpower.gov.eg/.