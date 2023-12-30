"التضامن": الدولة دعّمت العمالة غير المنتظمة وإجمالى الإنفاق على الحماية الاجتماعية زاد

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية في مصر زاد منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على سد الفجوات الموجودة في منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

التضامن: إنشاء صندوق طوارئ لمساعدة العمالة غير المنتظمة خلال الأزمات

وأضافت صابرين خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الوزارة عملت من خلال شبكات الأمان، كما تم إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة لصرف مساعدات لهم خلال الأزمات سواء طبيعية أو اقتصادية.

وتابعت أن الدولة بدأت تصرف مساعدات مالية للصيادين الذين يتوقفون عن العمل أحيانًا بسبب التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دعم العمالة غير المنتظمة حيث يتحمل حصة صاحب العمل التي تُقدر بحوالي 12%.