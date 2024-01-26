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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ما فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.. وهل تكون سرًّا أم جهرًا؟

سورة الكهف
سورة الكهف

فضل قراءه سورة الكهف في يوم الجمعة من أكثر الأسئلة التي تم إرسالها عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "ما فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟

فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء "إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وردت آثار كثيرة بفضلها؛ ففي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: 321، ط. دار الكتب العلمية): [مما اختص به يوم الجمعة قراءة الكهف فيه] اهـ بتصرف، وقال ابن عابدين في "حاشيته" (2/ 164، ط. دار الفكر): [أي في يومها وليلتها والأفضل في أولها مبادرة للخير وحذرًا من الإهمال] اهـ، وفي "زاد المعاد" لابن القيم (1/ 366، ط. مؤسسة الرسالة): [من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف فيه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

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فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والحكمة في قراءتها

 وقال: الأشبه أنه من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] اهـ. وقال النووي في "المجموع" (4/ 548، ط. دار الفكر): [رواه البيهقي بإسناده عن أبي سعيد الخدري -مرفوعًا-، وروي موقوفًا عليه وعن عمر رضي الله عنه، وروي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة" وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها] اهـ بتصرف.

وحينئذ: فالمستحب قراءة سورة الكهف في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة، فإذا قرئت في هذا الوقت في المسجد تأدي بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

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