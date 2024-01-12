مع بداية الساعات المبكرة في اليوم المبارك يحرص المسلمين على معرفة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عبر جوجل، فهو من الأيام الفضيلة عند المسلمين، ومن بين الأعمال المخصصة باليوم قراءة سورة الكهف، وذلك كما أوصى النبي "صلى الله عليه وسلم"، ومن بين هذه الفضائل لما قيل عنها بالسيرة النبوية، إنها تكون نور ما بين الجمعتين، كما أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومن السنن المستحبة عند النبي "صلى الله عليه وسلم".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والحكمة في قراءتها

وتستعرض «الدستور» في السطور القادمة فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، طبقا لما جاء بالكتاب والسنة النبوية.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ورد بالسنة النبوية، أحاديث نبوية شريفة عن أفضال قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، كما أشار الكثير من علماء الدين، لأسباب قراءة سورة الكهف، وقد جاءت كالتالي.

هي نور يهدي المسلمين الذي يقرؤها، ويعفيه من فعل المعاصي. ترشد المسلم لطريق الخير وستبعده عن الشر. وجاء عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين). تلاوة عشر آيات من سورة الكهف ستعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ستضىء للمسلم ما بين الجمعتين.

الحكمة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

1. التوجيه الإلهي: سيرشد الله عز وجل في كتابه المجيد إلى الفضل الخاص لقراءة هذه السورة ييوم الجمعة، مما سيعكس رغبة الله عز وجل في هداية الناس وتوجيههم.

2. العبرة والتعليم: ستحتوي سورة الكهف على قصص ومن خلال تعلم الإنسان منها الحكمة والصبر، وقراءتها في يوم الجمعة ستعنى بتجديد تلك العبر وتحصيل الفهم العميق للحياة.

3. الحماية من الفتن: سيعتبر النور الذي سيمنحه قراءة السورة ييوم الجمعة وسيلة لحماية المؤمن من الفتن والتحديات خلال الفترة ما بين الجمعتين.

باختصار، قراءة سورة الكهف بيوم الجمعة ستكمن حكمتها في توجيه الإنسان نحو الطريق الصحيح، وتعليمه الصبر والحكمة في مواجهة تحديات الحياة.