الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة الجمعة 12-1-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي وسيلته للتواصل معه، والحصول على رضاه. وهي عبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وتجعله يشعر بحلاوة الإيمان، والسعادة والطمأنينة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، ومن حفظها؛ حفظ الدين، ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القاهرة12-1-20245:20 ص6:52 ص12:3 م2:55 م5:14 م6:36 م

 

 

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الإسكندرية 12-1-20245:27 ص7:0 ص12:8 م2:57 م5:16 م6:40 م

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
طنطا12-1-20245:22 ص6:55 ص12:4 م2:54 م5:13 م6:36 م
المنصورة12-1-20245:21 ص6:54 ص12:2 م2:52 م5:11 م6:34 م
الزقازيق12-1-20245:20 ص6:52 ص12:2 م2:53 م5:12 م6:34 م
أسيوط12-1-20245:17 ص6:46 ص12:3 م3:0 م5:20 م6:40 م
سوهاج12-1-20245:14 ص6:43 ص12:1 م2:59 م5:19 م6:39 م
بنى سويف12-1-20245:20 ص6:51 ص12:4 م2:57 م5:17 م6:38 م
المنيا12-1-20245:20 ص6:50 ص12:5 م3:0 م5:20 م6:40 م
قنا12-1-20245:10 ص6:38 ص11:57 ص2:56 م5:16 م6:35 م
أسوان12-1-20245:6 ص6:33 ص11:56 ص2:59 م5:20 م6:37 م
مطروح12-1-20245:38 ص7:11 ص12:19 م3:8 م5:27 م6:50 م
الغردقة12-1-20245:7 ص6:36 ص11:52 ص2:50 م5:9 م6:29 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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