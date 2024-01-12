مواعيد الصلاة الجمعة 12-1-2024 فى محافظات مصر

الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي وسيلته للتواصل معه، والحصول على رضاه. وهي عبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وتجعله يشعر بحلاوة الإيمان، والسعادة والطمأنينة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، ومن حفظها؛ حفظ الدين، ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القاهرة 12-1-2024 5:20 ص 6:52 ص 12:3 م 2:55 م 5:14 م 6:36 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الإسكندرية 12-1-2024 5:27 ص 7:0 ص 12:8 م 2:57 م 5:16 م 6:40 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة التاريخ صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء طنطا 12-1-2024 5:22 ص 6:55 ص 12:4 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م المنصورة 12-1-2024 5:21 ص 6:54 ص 12:2 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م الزقازيق 12-1-2024 5:20 ص 6:52 ص 12:2 م 2:53 م 5:12 م 6:34 م أسيوط 12-1-2024 5:17 ص 6:46 ص 12:3 م 3:0 م 5:20 م 6:40 م سوهاج 12-1-2024 5:14 ص 6:43 ص 12:1 م 2:59 م 5:19 م 6:39 م بنى سويف 12-1-2024 5:20 ص 6:51 ص 12:4 م 2:57 م 5:17 م 6:38 م المنيا 12-1-2024 5:20 ص 6:50 ص 12:5 م 3:0 م 5:20 م 6:40 م قنا 12-1-2024 5:10 ص 6:38 ص 11:57 ص 2:56 م 5:16 م 6:35 م أسوان 12-1-2024 5:6 ص 6:33 ص 11:56 ص 2:59 م 5:20 م 6:37 م مطروح 12-1-2024 5:38 ص 7:11 ص 12:19 م 3:8 م 5:27 م 6:50 م الغردقة 12-1-2024 5:7 ص 6:36 ص 11:52 ص 2:50 م 5:9 م 6:29 م