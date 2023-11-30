الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف بنى سويف: قراءة سورة الكهف بـ1000 مسجد ضمن "أفضل أداء دعوى"

مجلس لقراءة سورة
مجلس لقراءة سورة الكهف في بني سويف

أعلنت مديرية الأوقاف في بني سويف، بإشراف الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، مساء اليوم الخميس، عقد 1000 مجلس لقراءة سورة الكهف، وذلك في ضوء الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية.

وشهد 1000 مسجد بمحافظة بني سويف، بعد صلاة العشاء بجميع الإدارات، قراءة سورة الكهف بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين أصحاب الأصوات الحسنة، بمعدل 125 مجلسا بأوقاف بندر بني سويف، و100 مجلس بأوقاف مركز بني سويف، و100 مجلس بأوقاف ناصر، و100 مجلس بأوقاف الواسطى، و175 مجلس بأوقاف ببا و100 مجلس بأوقاف اهناسيا، و100 مجلس بأوقاف سمسطا، و200 بأوقاف بمركز الفشن، ويأتي ذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف لخدمة كتاب الله عز وجل، وفى شتى المجالات الدعوية والتثقيفية والاجتماعية.

بني سويف الأوقاف سمسطا اهناسيا ببا

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