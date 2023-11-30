محافظ بنى سويف يهنئ المتدربات لاجتيازهن الدورة التدريبية ضمن برنامج "المرأة تقود"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط، ضمن برنامج المرأة تقود والذي يهدف إلى تأهيل السيدات من خلال حزمة من التدريبات المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، التحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، ومسئولي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وهنأ محافظ بنى سويف، المستفيدات من البرنامج التدريبي، الذي حصلن عليه، لاسيما وأنه يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المراة مكانتها اللائقة، والاهتمام والدعم الكبير وغير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدور ومكانة المرأة على كافة الأصعدة، وهو ما ظهر بشكل جلي في تقلدها لمناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى أجهزة ومؤسسات الدولة.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المؤتمر الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، بجانب عرض الفعاليات التي شارك فيها متطوعو حياة كريمة ببني سويف، وحث المواطنين علي ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حيث عقد المؤتمر بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو حول القضية الفلسطينية، وما تم بذله من جهود لدعم تلك القضية والأشقاء فى غزة، والإجراءات التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عرض فيديو آخر حول إنجازات مؤسسة حياة كريمة، وجهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر، وكذا استعراض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهم إنجازاتها بقرى محافظة بني سويف.