الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت طفلين بالسم في نهار رمضان ببني سويف

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات بنى سويف، حضوريا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا لربة منزل لادانتها بوضع مبيد حشرى فى علبتين "لبن رايب" لطفلين، كانا صائمين بقرية غياضة الغربية بمركز ببا بمحافظة بنى سويف في شهر رمضان الماضي، بسبب خلافات على الميراث مع جد الطفلين.

وكشفت المحكمة من خلال تحقيقات النيابة العامة التى تضمنته اوراق القضية أن المتهمة “ا.م. خ” 40 عاما حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة قرية غياضة الغربية لديها طفلين "تؤام"، وتوفى والدهما وتزوجت شقيق الزوج، وأنه طلبت ميراث أولادها من جدهما بعد زواجها الا أن خلافا نشب على الميراث  ونتيجة لذلك قررت اللجوء الى خطة شيطانية لتأديب "الجد" وهو التخلص من أحفاده الإثنين اللذان هما في نفس الوقت أولاد عم وعمة نجلي المتهمة وفي رمضان الماضي.

وأثناء سفر زوجها إلى السعودية للعمل، وعقب إعداد وجبة الإفطار في رمضان لأطفالها نجل زوجها وبن عم أولادها بن عمة أولادها ويبلغ من العمر 7 سنوات  وبعد أذان المغرب أعطت للطفلين "لبن رايب" بعد أن وضعت بداخله مبيدا حشريا وقدمته للطفلين، اللذان كانا يلهوان مع نجليها وتوفيا فى الحال وبعدها تركت المنزل وذهبت لأسرتها.

ووجهت محكمة الجنايات للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بانها عقدت النية على قتل المجنى عليهما الطفلين، أثناء تواجدهما فى مسكنها يلهوان مع نجليها وعقب ذلك قدمت عصير لبن رايب وبداخله مبيدا حشريا دسته فى علبتى العصير وقدمتهما إلى الطفلين وترقبت حتى ظهر أعراضه على الطفلين وسقطا صريعين أمامها قاصدة من ذلك قتلهما.

وكشفت ربة منزل في اعترافاتها أمام المحكمة  بأنها تزوجت شقيق زوجها بعد وفاته وأن لديها طفلين من زوجها الأول "تؤام" وأنه بعد وفاة زوجها تقدم شقيق زوجها وتزوجها إلا أن الخلافات حول الميراث دبت بيننا، ويوم الواقعة قررت التخلص من ابن زوجي وابن أخت زوجي وكنت في المنزل وقبل الفطار بنصف ساعة ناديت على الطفلين، وطلبت منهما الفطار معى، وفعلا جاءا قبل الفطار بنصف ساعة ووضعت السم لهما وقالا لي أننا صائمين، وبعد أن تناولا الطعام بدا السم يدب فى جسدهما وقمت بكتم نفسهما وماتا وقمت بعدها بحمل الجثتين إلى سطح المنزل، وأغلقت المنزل وذهبت إلى أسرتي في الناحية الأخرى من جانب القرية إلا أنني فوجئت بالشرطة تقوم بالقاء القبض علي.

بني سويف ببا غياضة الشرقية ربة منزل الإعدام شنقا

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