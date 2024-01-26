عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض
توفي منذ قليل العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي بعد صراع مع المرض.
ونشر شقيقه هشام فاروق منشورًا عبر حسابه على موقع "X" جاء فيه: "مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعى أخي الغالي: الشريف/ العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق/ نائب رئيس نادي الأهلي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب".
وأضاف: "صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر.. رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".