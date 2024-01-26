الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كفاية حرام".. أحمد شوبير يوجه رسالة لمنتقدى محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

طالب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، بالكف عن الانتقادات تجاه محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعد إصابته التي أجبرته على السفر إلى إنجلترا، في ظل ارتباط المنتخب بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

شوبير نشر تغريدة عبر حسابه على منصة “تويتر” جاء فيها: "‏أرجوكم كفاية خبط في محمد صلاح الراجل لم يخطئ مطلقًا وهو مش في حاجة لشهادة حد لتبرئته لأنه بالأصل وطني مخلص محترم".

وأضاف: "بني آدم عمل نفسه بنفسه دون فضل لأحد عليه غير نفسه وجهده وعرقه.. بجد حراااام كفاية".

وبعث رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، برسالة نارية إلى المنتقدين بعد أن طالت اللاعب الانتقادات الجماهيرية عقب عودته إلى ناديه لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها.

ونشر عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تغريدة" قال فيها: "نفس الأفراد الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده.. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والإعجاب".

أضاف "أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك".

وأتم "الأهم من ذلك، رسالتي للغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هى ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي".

تأهل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

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احمد شوبير شوبير محمد صلاح منتخب مصر رامي عباس

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