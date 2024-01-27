السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانًا.. وحزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانًا.. وموعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا، تصدرت محرك البحث "جوجل" في الأيام الماضية، وذلك مع وجود استفسارات بشأن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بشكل مجاني.

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حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف

أعلن "حزب الله" عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى 3 أفراد.

وشهد مساء أمس الجمعة تصعيدا من جانب "حزب الله"، حيث نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا، كذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 27-1-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية؛ توفيرا الوقت والجهد خلال الشهر الكريم.

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بوتين يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تشن حربا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": الرئيس مبارك تعاطف مع ثورة يناير والدليل أنه تنحى بكل هدوء

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إننا ما بعد 2011 وبعد خروج الشباب في طفرة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية تلقفها المصريون والرئيس مبارك نفسه بتعاطف معها.

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كأس إفريقيا 2024 مباراة مصر والكونغو إسرائيل أسعار الفراخ بوتين

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