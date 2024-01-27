القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا.. وموعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا، تصدرت محرك البحث "جوجل" في الأيام الماضية، وذلك مع وجود استفسارات بشأن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بشكل مجاني.

القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا

يبحث متابعو كرة القدم، عن جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي يتم نقلها مجانًا بعيدًا عن القنوات الأخرى المشفرة، وذلك من أجل متابعة الأدوار المقبلة من البطولة.

وتذاع مباريات البطولة عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة بي إن سبورت bein afcon

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: رأسي.

قناة بي إن سبورت bein afcon 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: رأسي.

قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: أفقي.

قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يلوتلسات 9E.

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: أفقي.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: أفقي.

القناة الألمانية

القمر الصناعي: استر سات 19.

التردد: 11185.

معدل الترميز: 22000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الاستقطاب: عمودي.

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موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير