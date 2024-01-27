السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا.. وموعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

منتخب مصر
منتخب مصر

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا، تصدرت محرك البحث "جوجل" في الأيام الماضية، وذلك مع وجود استفسارات بشأن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بشكل مجاني.

القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا

يبحث متابعو كرة القدم، عن جميع القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي يتم نقلها مجانًا بعيدًا عن القنوات الأخرى المشفرة، وذلك من أجل متابعة الأدوار المقبلة من البطولة.

وتذاع مباريات البطولة عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة بي إن سبورت bein afcon

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: رأسي.

قناة بي إن سبورت bein afcon  2

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12245.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: رأسي.

قناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11680.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: عمودي.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12015.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: أفقي.

قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يلوتلسات 9E.
التردد: 11900.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: أفقي.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12284.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: أفقي.

القناة الألمانية

القمر الصناعي: استر سات 19.
التردد: 11185.
معدل الترميز: 22000.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
الاستقطاب: عمودي.

اقرأ أيضا.. دور الـ16.. القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 وطريقة تنزيل القنوات

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير

منتخب مصر القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا منتخب الكونغو الديمقراطية موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

مواد متعلقة

منتخب مصر يصل سان بيدرو استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

دور الـ16.. القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 وطريقة تنزيل القنوات

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات