دور الـ16.. القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 وطريقة تنزيل القنوات

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024 تصدرت محرك البحث "جوجل" في الأيام الأخيرة، مع استفسارات عديدة حول القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بشكل مجاني، حيث يبحث العديد من عشاق كرة القدم العرب عن تردد القنوات التي ستنقل مباريات البطولة المنتظرة.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

تتاح العديد من قنوات المجانية والمفتوحة التي ستنقل المباريات عبر أقمار صناعية مثل آموس وهوتبيرد الأوروبي، بالإضافة إلى أقمار صناعية أخرى، وعبر النايل سات، كما ستكون مباريات البطولة متاحة أيضًا عبر قنوات beIN Sports في منطقة الشرق الأوسط واليكم تردد قنوات بين سبورت المفتوحة.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على قمر سهيل سات:

التردد: 11547.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات

تنقل العديد من القنوات أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، ومن بين هذه القنوات القناة المغربية، والقناة الجزائرية الرياضية، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأولى، لتوفير فرصة للمشاهدين للاستمتاع بأحداث هذه البطولة الرياضية الرائعة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر