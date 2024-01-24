الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثيمبا زواني رجل مباراة جنوب أفريقيا وتونس في كأس الأمم 2023

ثيمبا زواني
ثيمبا زواني

حصد ثيمبا زواني، لاعب منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام تونس ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وانتهت مباراة جنوب أفريقيا وتونس بالتعادل السلبي ليتأهل "البافانا بافانا" إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني خلف مالي متصدرة المجموعة الخامسة.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، نجم فريق صن داونز، ثيمبا زواني، الذي شارك لمدة 80 دقيقة، قبل أن يخرج ويترك مكانه لثابانج موناري.

وخاض ثيمبا زواني 33 مباراة دولية مع منتخب جنوب أفريقيا، سجل خلالها 6 أهداف من بينها هدفين في مباراة ناميبيا الماضية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

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