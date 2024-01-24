تشكيل جنوب إفريقيا لمباراة تونس بكأس أمم إفريقيا

كشف هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب تونس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، كان 2023.

في حراسة المرمى: رونيون ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، موثوبي مافالا، أوبري موديبا.

وسط الملعب: يايا سيثولي، مورينا ثابيلو، تيبو موكوينا، ثيمبا زواني، بيرسي تاو.

الهجوم: إفيدينسي ماكجوبا.

تشكيل تونس لمباراة جنوب إفريقيا بكأس أمم إفريقيا 2023

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، علي العابدي.

وسط الملعب: حمزة رافيا، عيسى العيدوني، إلياس صخيري، أنيس بن سليمان.

الهجوم: محمد عشوري، سيف الدين الجزيري.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أيمن دحمان، معز حسن، أسامة حدادي، حمزة جيلاسي، علي معلول، محمد علي بن رمضان، يوسف المساكي، نعيم السليتي، صفي الله لطيف، يان فاليري".

ويتطلع المنتخب الجنوب إفريقي لحصد الفوز بمباراة اليوم منتظرًا هدية من منتخب ناميبيا بتعطيل مالي من أجل القفز على صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16، أو على الأقل التأهل في الوصافة في حالة فوز منتخب مالي.

وعلى الجانب الآخر، يتشبث المنتخب التونسي بآخر فرصه للتأهل لدور الـ16، ساعيًا لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد الخسارة من ناميبيا والتعادل أمام مالي.

ويملك المنتخب التونسي أكثر من فرصة للتأهل هو الآخر، أولها تحقيق الفوز وانتظار فوز مالي على ناميبيا، والثانية هي حصد الانتصار أيضًا والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث، وانتظار نتائج باقي المنتخبات المرشحة للتأهل من المركز الثالث.