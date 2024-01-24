تونس تودع أمم إفريقيا من دور المجموعات بعد التعادل مع جنوب إفريقيا

تعادل منتخب تونس مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا سلبيًا دون أهداف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنفس النتيجة.

بهذه النتيجة ودع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات، ليصبح ثاني المنتخبات العربية خروجًا من البطولة بعد منتخب الجزائر الذي خسر بالأمس أمام منتخب موريتانيا بهدف دون رد.

واستحوذ المنتخب التونسي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين بدون خطورة حقيقية على المرمى.

ولم يمثل لاعبو منتخب جنوب إفريقيا أي خطورة على مرمى تونس، إذ لم يسددوا أي كرة طوال الشوط، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لمنتخب تونس.

واستحوذ منتخب تونس على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 57%، مقابل 43% لصالح لاعبي منتخب جنوب إفريقيا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب تونس على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وكذلك استمر الأداء الهجومي على نفس وتيرة الشوط الأول دون خطورة حقيقية.

ورفع منتخب تونس رصيده لنقطتين في المركز الأخير بترتيب المجموعة، ويودع البطولة من دور المجموعات، فيما حصد منتخب جنوب إفريقيا النقطة الرابعة له ليضمن التأهل في وصافة المجموعة.