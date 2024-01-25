الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد الثانى.. إيميلو نسووى ينفرد بصدارة هدافى بطولة الأمم الأفريقية

مصطفى محمد
مصطفى محمد

انفرد إيميلو نسووى مهاجم غينيا الإستوائية بصدارة هدافي النسخة 34 من بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار برصيد خمسة أهداف بعدما سجل هدفين في مرمى أصحاب الأرض والجمهور في الجولة الثالثة.

ويتفوق نسووى بفارق هدفين عن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر والجزائري بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر الذي ودع فريقه البطولة.

ترتيب هدافي بطولة الأمم الإفريقية 

1.إيميلو نسووي "غينيا الإستوائية" برصيد خمسة أهداف.

إيميلو نسووى مهاجم غينيا الإستوائية يتصدر قائمة الهدافين 

2.مصطفى محمد "مصر" وبغداد بونجاح "الجزائر" ولكل منهما ثلاثة أهداف.

3.الأمين كامارا "السنغال" ومحمد قدوس "غانا" ولكل منهم هدفين.

4. جاسينتو مووندو دالا وكريستوفاو مابولولو "أنجولا" ولاسين سينايوكو "مالي" وتيمبا زواني "جنوب إفريقيا" ولكل منهم هدفين.

5. بيرتراند تراوري "بوركينا فاسو" وجوردان أيو "غانا " ولكل منهما هدفين من ركلتي جزاء.

6. سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو "كوت ديفوار" وفيكتور أوسيمين ووليام تروست إيكونج "نيجيريا" وإيبان سلفادور وخوزيه ميراندا وبابلو جانيت وجانيك بويلا سام"غينيا الاستوائية" ومحمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه "مصر" ولكل منهم هدفا واحدا.

7.ويتينيس جواو وسلسيو بواكي وجيني كاتامو ورينيلدو ماندافا"موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز وتياجو مانويل بيبي وكيفين بينا وريان مينديز وجيلسون تافاريس وبراين تيكسييرا"الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفا واحدا.

8.الكسندر دجيكو "غانا" وبابي جايي وإسماعيل سار وحبيب ديالو وساديو ماني وعبدولاى سيك وإليمان نداي"السنغال" وفرانك ماجري وجان شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي وكريستوفر ووه" الكاميرون " ومحمد بايو وأجويبو كامارا " غينيا" وأيلي جايو وايبريما كولي" جامبيا"ولكل منهم هدفا واحدا .

9.محمد كوناتي"بوركينا فاسو" وديفي ميجيل فييرا وأمبروزيني سالفادور"أنجولا"وعمار سيدي بونا وأبوبكر كويتا ومحمد ديلاهي يالي"موريتانيا" وحمزة رفيعة " تونس " وديون هوتو"ناميبيا" وهماري تراوري "مالي" ولكل منهم هدفا واحدا.

10. رومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي وحكيم زياش" المغرب" ويوان ويسا وسيلاس وامانجيتوكا"الكونغو الديمقراطية" وكينجز كاتجوا وباتسون داكا "زامبيا" وهيلياردو دا سيلفا "غينيا بيساو" وسايمون موسوفا "تنزانيا" وبيرسي تاو وتابيلو ماسيكو"جنوب أفريقيا" ولكل منهم هدفا واحدا.

وهناك ثلاثة أهداف تم تسجيلها بواسطة النيران الصديقة الأول سجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو والثاني سجله أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو في مرمى فريقه في مباراة نيجيريا والثالث سجله جايمس جوميز لاعب جامبيا في مرمى فريقه في مباراة الكاميرون.

هدافو بطولة الأمم الإفريقية إيميلو نسووى مصطفى محمد بغداد بونجاح محمد قدوس

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